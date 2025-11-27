দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ শ্রীমঙ্গলে
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সিনিয়র পর্যবেক্ষক মুজিবুর রহমান।
শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে শ্রীমঙ্গলে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল। আজ সকাল ৬টায় শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা নিচের দিকেই থাকতে পারে। এটি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তবে তাপমাত্রা কম থাকলেও আজ সকাল থেকে সূর্যের দেখা মিলেছে জেলায়।
