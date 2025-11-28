সিলেটে শিশুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
সিলেটের জকিগঞ্জে গোয়ালঘর থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বারঠাকুরী ইউনিয়নের আমলশীদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশু ঝুমা আক্তার (১০) ওই গ্রামের হারুন মিয়ার মেয়ে।
খবর পেয়ে রাত ৮টার দিকে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। জকিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম মুন্না এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে বাড়ির গোয়ালঘরে ঝুমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে রাত ৮টার দিকে থানার ওসি জহিরুল ইসলাম মুন্নার নেতৃত্বে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
জকিগঞ্জ থানার ওসি জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে খেলাধুলার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত শিশুটির গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
