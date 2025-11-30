টনসিল-পলিপাস অপারেশনের পর প্রাণ গেলো নারীর, চেম্বারে হামলা
নোয়াখালীর সদরে টনসিল অপারেশনের পর রিংকী আক্তার (২১) নামে এক প্রবাসীর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ‘ভুল অস্ত্রোপচার’ করার অভিযোগে চিকিৎসকের চেম্বারে হামলা ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে মাইজদীর সেন্ট্রাল রোডের নাক, কান ও গলার ডা. মো. মজিবুল হকের চেম্বারে এ ঘটনা ঘটে।
রিংকী আক্তার সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরা ইউনিয়নের বদরপুর গ্রামের আব্দুল আজিজ বাবুলের মেয়ে ও বেগমগঞ্জ এলাকার ইতালী প্রবাসী নূর হোসেনের স্ত্রী।
রিংকী আক্তারের বড় ভাই মো. শাকিল বলেন, কয়েকদিন আগে রিংকির গলার সমস্যা দেখা দিলে ঢাকার একটি হাসপাতালে পরীক্ষা করানো হয়। সেখানে চিকিৎসকরা জানান রিংকির টনসিল ও নাকে পলিপাস রয়েছে, তবে সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ের। পরে মাইজদীর ই এন টি হাসপাতালে ডা. মজিবুল হকের শরণাপন্ন হলে তিনি দুই জায়গায় ‘ছোট অপারেশন’ করার পরামর্শ দেন।
তিনি আরও জানান, গত মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে রিংকিকে ওই ডাক্তারের চেম্বারে নিলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে অপারেশন করা হয়। পরদিন তড়িঘড়ি করে রোগীকে রিলিজ দেওয়া হয়। বাড়িতে নেওয়ার পর থেকেই রিংকির শারীরিক অবনতি শুরু হয়। চিকিৎসককে ফোন দিলে তিনি বিষয়টি ‘স্বাভাবিক’ বলে আশ্বস্ত করেন।
এদিকে শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে রিংকির গলা দিয়ে রক্ত বের হতে থাকলে তাকে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে আনা হয়। পরে ডা. মজিবুল হকের চেম্বারে নিয়ে গেলে জানানো হয়, রিংকি আর নেই। এ খবরের পরপরই চিকিৎসক মজিবুল হক ও তার সহযোগীরা চেম্বার থেকে পালিয়ে যান।
অভিযুক্ত ডা. মজিবুল হক জাগো নিউজকে বলেন, এ অস্ত্রোপচারে রোগীর মৃত্যু হওয়ার কথা নয়। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আতঙ্কিত হয়ে রোগী ‘হার্ট অ্যাটাক’ করেছেন বলে মনে হয়। পরে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসি। তারপরও একদল লোক হামলা চালিয়ে আমার চেম্বার ও বাসায় ব্যাপক ভাঙচুর করেছে।
সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শুনেছি দুই পক্ষ বসে সমাধানের চেষ্টা করছে। তবে পরিবারের অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন/এমএস