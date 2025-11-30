  2. দেশজুড়ে

শীতের শুরুতেই শিশু রোগীতে ঠাসা মিরসরাই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

প্রকাশিত: ১০:১৩ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ঠান্ডাজনিত শিশু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। গত এক মাসে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া রোগী বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাই শিশুদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৭ জন ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশু ভর্তি হয়। কিন্তু নভেম্বরে প্রায় ১০ গুণ বেড়ে ৭৬ জন ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছে।

মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা গেছে, হাসপাতালের দ্বিতীয় তলার উত্তর পাশে শিশু ওয়ার্ডে ১৪টি সিট রয়েছে। কিন্তু একটি সিটও খালি নেই।

কথা হয় ৮ মাস বয়সি মো. আনাসের বাবা মো. শাহেদের সঙ্গে। তিনি জানান, গত ২০ নভেম্বর নিউমোনিয়া আক্রান্ত হলে আনাসকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক শিশু ওয়ার্ডে ভর্তির পরামর্শ দেন।

নিউমোনিয়া আক্রান্ত এক বছর বয়সি ফারহানের বাবা আবু জাফর বলেন, এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ ঠান্ডাজনিত কারণে ফারহানকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। এসময় চিকিৎসক বলেন ফারহান নিউমোনিয়া আক্রান্ত। পরে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

জানা গেছে, মিরসরাইয়ের ১৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় ধীরে ধীরে শীতের মাত্রা বাড়ছে। তাই শিশু ও বৃদ্ধরা বিভিন্ন ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এসময় পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধদের বাড়তি যত্নের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শিশু ওয়ার্ডের দায়িত্বরত নার্স অনন্যা রায় বলেন, গত এক মাসের ব্যবধানের শিশু ওয়ার্ডে প্রায় ১০ গুণ রোগী বেড়েছে। শীত আরও বেশি পড়তে শুরু করলে রোগীর সংখ্যা বাড়তে পারে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্স ইনচার্জ তানিয়া আক্তার বলেন, শীতের শুরুতে যদি এভাবে রোগী বাড়তে থাকে, পরবর্তীতে শীত বেশি পড়লে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা এখনো অনুমান করা যাচ্ছে না। এভাবে বাড়তে থাকলে আমরা চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাবো।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মিনহাজ উদ্দিন বলেন, শীতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে শিশু ও বয়স্করা। তাই এসময় পরিবারের বৃদ্ধ ও শিশুদের বাড়তি যত্ন নিতে হবে। সুষম খাবারের পাশাপাশি সবসময় গরম কাপড় পরিধান করতে হবে। ঠান্ডার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

