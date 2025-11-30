পদ্মার চরে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প, পরিদর্শনে বিদেশি প্রতিনিধিরা
পাবনার ঈশ্বরদীতে পদ্মা নদীতে জেগে ওঠা চরে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ হতে যাচ্ছে। যেখানে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এরই মধ্যে এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে পদ্মার চর পরিদর্শন করেছেন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগকারী কোম্পানির প্রতিনিধি দল।
বিনিয়োগকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করবে বাংলাদেশ। যা পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথকে আরও সুদৃঢ় করবে।
শনিবার দুপুরে পদ্মা নদীর ঈশ্বরদীর বিল বামনী মৌজা এলাকা পরিদর্শন করেছেন তিনটি বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানির প্রতিনিধিরা।
তারা হলেন- এশিয়া গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিনিধি মোহাম্মদ রুশদী (অস্ট্রেলিয়া), সিন শিন গ্লোবাল লিমিটেডের প্রতিনিধি বাইয়ুঙশিয়ল সিন (কোরিয়া) ও ডি আই এশিয়া কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধি জংমিন ইয়ুন (কোরিয়া)।
বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সবকিছু অনুকূলে থাকলে খুব শীঘ্রই এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে।
এর আগে পরিদর্শনের জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারী হেলিকপ্টারে উপজেলার আরামবাড়িয়া বাজারের সন্নিকটে আসকনা ফুটবল মাঠে আসেন। এরপর তারা ঈশ্বরদীর আরামবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকটে নদীর পাড় থেকে জেগে ওঠা চর দেখেন ও আশেপাশের পরিবেশগত বিষয়সহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করেন।
শেখ মহসীন/এমএন/এমএস