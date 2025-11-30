  2. দেশজুড়ে

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি বাস্তবায়িত হবে: উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ভোলার মনপুরায় কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার

১১তম গ্রেডে বেতন বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, আমরা শিক্ষকদের দাবি পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছি। শিক্ষকদের পক্ষেই আমরা কাজ করছি। তাদের দাবি বাস্তবায়িত হবে। তাই আমি আশা করি, শিক্ষকরা তাদের কর্মসূচি স্থগিত করবেন।

রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে ভোলার বিচ্ছিন্ন মনপুরা উপজেলার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘ভোলাসহ সারাদেশের বিভিন্ন চরাঞ্চলের শিক্ষক সংকট রয়েছে। সামনে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ রয়েছে। আমরা দুর্গম চরাঞ্চলে শিক্ষকদের বিশেষ ভাতার আওতায় নিয়ে আসবো। এটি কিছু কিছু এলাকায় চালু রয়েছে। যেগুলো এখনো চালু হয়নি, সেগুলোতে দ্রুত চালু করা হবে।’

এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার মনপুরা উপজেলার হাজীর হাট মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫ নম্বর কাউয়ার টেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চরফৈজুদ্দিন ভূঁইয়ার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

এসময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. আতিকুর রহমান, অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক মিরাজুল ইসলাম উকিল, ভোলা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিরেন।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এসআর/জেআইএম

