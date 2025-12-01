সিরাজগঞ্জে শিক্ষিকার মৃত্যুতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

সিরাজগঞ্জে শিক্ষিকার মৃত্যুতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে মাটিবাহী ড্রাম ট্রাকের ধাক্কার সাবিনা খাতুন (৪২) নামে এক স্কুল শিক্ষিকার মৃত্যুর ঘটনায় সড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টা থেকে উপজেলার বকুলতলা আনসার মোড় এলাকার গাড়াদহ-মোহনপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এতে স্থানীয় অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
এর আগে, সকাল পৌনে ১০টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে বেপরোয়া মাটিবাহী ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় শিক্ষিকা সাবিনা খাতুনের ওই স্থানে মৃত্যু হয়। তিনি পার্শ্ববর্তী কায়েমপুর ইউনিয়নের বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন।
সড়ক অবরোধে প্ল্যাকার্ড হাতে অংশ নেওয়া ওই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ইব্রাহিম খলিল এই হত্যার বিচার ও নিরাপদ সড়কের দাবি করেন।
স্থানীয় অভিভাবকরা বলছেন, গাড়াদহ-মোহনপুর আঞ্চলিক সড়কের বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় সম্প্রতি মাটি ব্যবসায়ীদের কারণে ড্রাম ট্রাক চলাচল বেড়েছে। এতে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন তারা। তাদের দাবি সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ওই সড়কে যেন ড্রাম ট্রাক চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়।
বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহীন আলম বলেন, আজ স্কুলে আসার পথে বেপরোয়া ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় আমার সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে প্রায় এক শতাধিক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে। না জানি কখন কার সড়কে মৃত্যু হয়। এসব ট্রাকের কারণে প্রতিদিনই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই আমরা চাই সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ড্রাম ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকুক।
এ প্রসঙ্গে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান বলেন, শিক্ষিকার মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সড়কে গাছ ফেলে যান চলাচল বন্ধ করেছিল। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে তারা চলে গেছে।
এম এ মালেক/কেএইচকে/জেআইএম