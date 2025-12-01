  2. দেশজুড়ে

আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শোকজ ছাড়াই প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে এক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ইসি মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকে ছাড় দেবে না কমিশন। এক্ষেত্রে আমরা কোনো শোকজ করবো না। যে প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করবেন, তার প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যাবে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ বন্দরে সায়ংরা গার্ডেনে ‌‘নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম আরও বলেন, ‘যেনতেনভাবে কোনো নির্বাচনের আয়োজন হবে না। যেখানে জরিমানা করা দরকার, যেখানে জেল দেওয়া দরকার, ম্যাজিস্ট্রেটরা সবসময় তৎপর থাকবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।’

নির্বাচনি পোস্টারের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এবার নির্বাচনের সময় কোনো পোস্টার থাকবে না। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে কঠোর হবো। প্রার্থীদের সবার জন্য একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার জন্য যা যা করার দরকার করবো।’

ভোটকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘কমিশনের একটি মনিটরিং সেল থাকবে। তারা আইনশৃঙ্খলা এবং প্রশাসনের সমন্বয়ে যে কোনো মুহূর্তে সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আমরা আশা রাখি, এবারের নির্বাচন একটি সর্বোত্তম নির্বাচন হবে।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. হাসানুজ্জামান, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির, নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সী, উপসচিব মো. মোস্তফা হাসান এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী।

