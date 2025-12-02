ফরিদপুরে ভুয়া ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ তৈরির দায়ে যুবকের কারাদণ্ড

ফরিদপুরে ভুয়া ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ তৈরির দায়ে যুবকের কারাদণ্ড
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ভূমি উন্নয়ন করের (জমির খাজনা) জাল রশিদ তৈরির অভিযোগে মো. রাসেল মিয়া (৩২) নামে যুবককে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও তাকে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে ভাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন ভাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাদরুল আলম সিয়াম।
দণ্ডপ্রাপ্ত রাসেল ভাঙ্গা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঙ্গা টাউন এলাকার মো. বাবু মিয়ার ছেলে।
আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাঙ্গা কোর্টপাড় এলাকায় ‘রাসেল কম্পিউটার’ নামে দোকান চালিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভূমি উন্নয়ন করের জাল রশিদ তৈরি করে আসছিলেন অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে দোকান থেকে জাল রশিদ তৈরির আলামতসহ রাসেল মিয়াকে আটক করা হয়। পরে তাকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
এসময় ভাংগা থানার উপ-পরিদর্শক(এসআই) মুকুল, ভূমি অফিসের পেশকার মাহবুব মোল্লাসহ প্রশাসনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাদরুল আলম বলেন, সরকারি রাজস্ব আদায়সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের জালিয়াতি রোধে আমরা সবসময় সতর্ক ও তৎপর আছি। সরকার ও জনগণের স্বার্থ সুরক্ষা এবং ভূমি সেবাকে স্বচ্ছ রাখতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এন কে বি নয়ন/এমএন