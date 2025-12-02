নাটোরে ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে বিক্ষোভ
নাটোরের নলডাঙ্গার মাধনগর রেলওয়ে স্টেশনে আন্তঃনগর বরেন্দ্র, রুপসা এবং বুড়িমারী, চিলাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা বিরতির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মাধনগরের সর্বস্তরের জনসাধারণ ব্যানারে এই বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
ট্রেনের যাত্রাবিরতীর দাবিতে এসময় বক্তব্য রাখেন- মাধনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান ফটিক, সমাজসেবক ও বিএনপি কর্মী তাহমিদুর রহমান সৌমিক, সৈকত হোসেন, বিল্পব সরদার, রায়হান মাস্টার, মো. রফিকুল ইসলাম।
আরও উপস্থিত ছিলেন- মাধনগর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক, তরিকুল ইসলাম টিটু, মেহেদী সরদার, রিয়াল, সজীব সরদার, রিয়াজ, মাহি সরদার, সজীব, মিন্টু খান, আলামিনসহ অনেকে।
বক্তারা বলেন, আন্তঃনগর ট্রেনের বিরতির দাবি ও স্টেশন সংস্কারের দাবিতে এর আগেও বারবার আন্দোলন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। মাধনগর রেলস্টেশনের বয়স প্রায় একশ বছর হতে চললেও স্টেশনের তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। সরকার প্রতিবছর মাধনগর রেলস্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব পেয়ে থাকে। অথচ এই স্টেশনের যাত্রী সেবার মান সন্তোষজনক নয়।
মানববন্ধন-বিক্ষোভ মিছিলে স্থানীয় ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক ব্যক্তিরাসহ শতাধিক ছাত্র-জনতা অংশগ্রহণ করেন।
মানববন্ধন থেকে মাধনগর রেলওয়ে স্টেশনে আন্তঃনগর বরেন্দ্র, রুপসা, বুড়িমারী, চিলাহাটি এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতির দাবিসহ রেলওয়ে স্টেশন অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি জানানো হয়।
