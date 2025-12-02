  2. দেশজুড়ে

খুলনায় আদালত চত্বরে জোড়া খুনের ঘটনায় যুবক আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
অভিযুক্ত মো. রিপন

খুলনায় আদালত চত্বরে দুজনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে মো. রিপন (৩৬) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে নগরীর রূপসার চাঁনমারী এলাকার চর স্কুল গলিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

এর আগে রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে খুলনার জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে গুলি ও কুপিয়ে ফজলে রাব্বি রাজন ও হাসিব হাওলাদার নামের দুজনকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম একজনকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। মামলা হলে তাকে সম্পৃক্ত করে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ওসি আরও জানান, ভিডিও ফুটেজ দেখে জড়িতদের মধ্যে কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আরিফুর রহমান/এসআর

 

