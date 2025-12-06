  2. দেশজুড়ে

মিয়ানমারে পাচারকালে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট জব্দ, আটক ৮

প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর মোহনা দিয়ে মিয়ানমারে পাচারকালে ৩৭৫ বস্তা সিমেন্টসহ ৮ পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় তাদের ব্যবহৃত একটি ফিশিং বোটও জব্দ করা হয়।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজারের একটি দল বাঁকখালী নদীর মোহনা সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালীন একটি সন্দেহজনক ফিশিং বোট থামিয়ে তল্লাশি করা হয়।

তল্লাশিতে বোটটি থেকে শুল্ককর ফাঁকি দিয়ে মায়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে রাখা ৩৭৫ বস্তা সিমেন্ট জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সিমেন্টের আনুমানিক বাজারমূল্য এক লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম আরও জানান, জব্দকৃত বোট, সিমেন্ট এবং আটক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও বলেন, সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।


