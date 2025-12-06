  2. দেশজুড়ে

নরসিংদীতে বিএনপির ৭৫ নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
নরসিংদীর সদর উপজেলায় বিএনপির ৭৫ জন নেতাকর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) হাজীপুর ইউনিয়নের বাদুয়াচর বাজার সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা সবাই সদর উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।

ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. আশকর আলীর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মাসউদুল হকের সঞ্চালনায় যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী সদর -১ আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী মো. ইব্রাহিম ভুঁইয়া। তিনি ফুলে দিয়ে তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে নবাগত নেতাকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে ইব্রাহিম ভুঁইয়া বলেন, গণতন্ত্রের পক্ষে থাকার প্রত্যয় ও জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রমে আস্থা রেখে আপনারা দলে যোগ দিয়েছেন। আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী আরও শক্তিশালী হবে এবং আগামী নির্বাচনে বিজয়ের পথ সুগম করবে।

যোগদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মো. মকবুল হোসেন, জেলা সদরের আমির মাহফুজ ভুঁইয়া, সেক্রেটারি ইলিয়াছুজ্জামান, হাজীপুর ইউনিয়নের সহকারী সেক্রেটারি আইয়ুব খান, মো. আতিকুজ্জামান, আল-আমিনসহ হাজীপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা।


