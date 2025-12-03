জয়পুরহাটে ঘরে ঢুকে দুর্বৃত্তের হামলা, ফুফু নিহত ভাতিজি আহত

জয়পুরহাটে ঘরে ঢুকে দুর্বৃত্তের হামলা, ফুফু নিহত ভাতিজি আহত
জয়পুরহাট সদর উপজেলায় দুর্বৃত্তের হামলায় এক নারী নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন তার ভাতিজি।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত তিনটার দিকে ঘরে ঢুকে দুর্বৃত্তরা টিউবওয়েলের লোহার হাতল দিয়ে ফুফু ও ভাতিজিকে আঘাত করে।
নিহত নুরনাহার বেগম (৫০) উপজেলার চকবরকত ইউনিয়নের চিরলা গ্রামের আব্দুল গফুর সরদারের মেয়ে। আহত খাতিজা পাখি (১৭) আব্দুল মতিনের মেয়ে। সে স্থানীয় পল্লীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ফুফু ও ভাতিজি রাতে একই রুমে ছিলেন। পাশের রুমে ছিলেন নিহত নুরনাহারের বাবা ও অন্য রুমে ছিলেন তার ভাবি। দুর্বৃত্তরা এই দুই রুমের দরজা বাইরে থেকে আটকে দেয়। এরপর ঘরে ঢুকে তাদের মাথায় ধারাবাহিকভাবে আঘাত করে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান নুরনাহার বেগম। ভাতিজি খাতিজা পাখি বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তার অবস্থা মুমূর্ষু। কারা বা কেন এ হামলা করেছে তা এখনো জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।
জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল কাদের বলেন, হামলাকারীদের শনাক্ত করতে জোরদার তদন্ত চলছে এবং খুব দ্রুত দায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে।
এফএ