নাফ নদী থেকে দুই জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

নাফ নদী থেকে দুই জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদী থেকে দুই বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) সদস্যরা। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোররাতে নাফনদী টেকনাফের হোয়াইক্যং ঝিমংখালি অংশ থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায় তারা।
ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেরা হলেন- টেকনাফের হোয়াইক্যং ২ নম্বর ওয়ার্ড উত্তর পাড়ার বাসিন্দা আবুল কাশেসের ছেলে মো. সেলিম (৫০) ও উনচিপ্রাং ৩ নম্বর ওয়ার্ড রইক্ষ্যংয়ের অলি হোসেনের ছেলে মো. রিয়াজ উদ্দিন (১৮)।
স্থানীয় জেলেদের বরাত দিয়ে হোয়াইক্যং ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সিরাজুল মোস্তফা লালু জানান, বুধবার ভোররাতে নাফনদীর ঝিমংখালি এলাকায় জেলেরা মাছ শিকার করছিলেন। এ সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দু’জন জেলেকে আটক করে, তবে বাকিরা দ্রুত সরে গিয়ে পালাতে সক্ষম হন।
তিনি আরও জানান, মাছ শিকার করার সময় নদীতে কুয়াশা ও হালকা অন্ধকার ছিল। আরাকান আর্মির সদস্যরা জেলেদের কোন সীমান্তের অংশ থেকে আটক করেছে তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হয়নি।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম জানান, আরাকান আর্মির হাতে দুই জেলে আটকের বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ অবগত করেনি।
