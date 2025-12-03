নারায়ণগঞ্জ
জনমত গ্রহণে বিএনপি প্রার্থীর ‘জনতার প্রত্যাশার ক্যানভাস’
জনগণের প্রত্যাশা, অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নমূলক চাহিদাকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ‘জনতার প্রত্যাশার ক্যানভাস’ নামে জনমত গ্রহণ করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদুজ্জামান এ ক্যানভাস চালু করেছেন।
তারই অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ও মদনপুর নাজিম উদ্দিন ভূঁইয়া কলেজে এ জনমতগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা, পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা, যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও স্থানীয় সেবা–ব্যবস্থা নিয়ে তাদের মতামত ও প্রত্যাশা ক্যানভাসে লিখিতভাবে তুলে ধরছেন।
এ বিষয়ে মাসুদুজ্জামান বলেন, নারায়ণগঞ্জের মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা জানা আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য। যে পরিবর্তন মানুষ দেখতে চায়, তাদের কাছ থেকে তা সরাসরি জানা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘জনতার প্রত্যাশার ক্যানভাস’ কার্যক্রমে সংগৃহীত মতামত বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, গবেষণা ও নীতি প্রস্তাবনার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জের অন্যান্য এলাকাতেও এক ধরনের মতামত সংগ্রহ কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।
জনসাধারণের মতামতের গুরুত্ব আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। নাগরিকদের প্রত্যাশা, অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব সমস্যাকে মূল্যায়ন করে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জনবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।
