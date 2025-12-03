  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
পিকনিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রীকে ধর্ষণ-টাকা আদায়

ঢাকার আশুলিয়ায় ধর্ষণের অভিযোগে সহপাঠী ও সিনিয়রের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে প্রায় লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল হান্নান। এর আগে মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আশুলিয়া থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী।

মামলার আসামিরা হলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী দেলোয়ার ভূইয়া (২৬), তাজুল ইসলাম তাজ (২৩), শ্রাবণ শাহা ২২ (২৩) ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অন্তু দেওয়ান (২৮)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৭ এপ্রিল বেলা ১১টার দিকে পিকনিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে আশুলিয়ার ফুলেরটেক এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় ওই তরুণীকে। পথে কোমল পানীয়র সঙ্গে চেতনানাশক মিশিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন আসামিরা। পরে ধারণ করা ভিডিও ও অশ্লীল ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে একাধিক ধাপে নেওয়া হয় ৯৬ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান বলেন, এটা ৪ এপ্রিলের ঘটনা। ভুক্তভোগী চারজনের নাম উল্লেখ করে আশুলিয়া থানায় একটি মামলা করেছেন। বিষয়টির তদন্ত চলছে।

