পরকীয়া প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে প্রেমিকের মৃত্যু

পরকীয়া প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে প্রেমিকের মৃত্যু
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে পরকীয়া প্রেমিকার দুই ভাইয়ের হাতে আয়নাল হক (৪৫) নামে এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে উপজেলার দেশীগ্রাম ইউনিয়নের দেশীগ্রাম উত্তরপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, নিহত আয়নাল হক একই ইউনিয়নের কানপুর গ্রামের মৃত বাদশা শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দেশীগ্রাম উত্তরপাড়া গ্রামের বাহের আলীর মেয়ের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কানপুর গ্রামের মৃত বাদশা শেখের ছেলে আয়নাল হকের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। বুধবার রাতে আয়নাল তার প্রেমিকার ঘরে প্রবেশ করেন। পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রেমিকার বাবা বাহের আলী, ভাই আমির হোসেন ও নুরুল ইসলাম তাকে আটক করে বেধড়ক মারপিট করে ছেড়ে দেয়।
পরবর্তীতে আহত অবস্থায় আয়নাল হক তার পরিবারের লোকজন নিয়ে সাকিরুনের বাড়িতে আক্রমণ করে। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আয়নাল হক দ্বিতীয় দফায় গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে রাতেই স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসাধীন ভোরে আয়নাল হক মারা যান।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে বলেন, পরকীয়া প্রেমিকার দুই ভাইকে সকালে আটক করে থানায় রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
