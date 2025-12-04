সিরাজগঞ্জ-১
বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সেলিম রেজা
সিরাজগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি থেকে সেলিম রেজাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিরাজগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী হিসেবে সেলিম রেজার নাম ঘোষণা করেন।
এ সময় আরও ৩৫টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। এর আগে ২৩৭ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেও সিরাজগঞ্জ-১ আসনটি বাদ রাখা হয়েছিল।
এদিকে এ মনোনয়ন ঘোষণার পরেই সেলিম রেজা তার ফেসবুক পেজে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, আমাদের গণতন্ত্রের মা, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নেত্রীকে দ্রুত সুস্থতা দান করুন, আমিন।
আসনটি বরাবর আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি থেকে শফিকুল ইসলাম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১৯৮৬, ১৯৯১, ২০০১, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর ছেলে মোহাম্মদ নাসিম, ১৯৯৬ সালের উপ-নির্বাচনে বড় ছেলে মোহাম্মদ সেলিম এবং ২০০৮, ২০২০ সালের উপ-নির্বাচন ও ২০২৪ সালে মোহাম্মদ নাসিমপুত্র প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জয় লাভ করেন। এ আসনে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা সবচেয়ে বেশি হামলা, মামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
এমএ মালেক/আরএইচ