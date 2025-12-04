৫৪ বছরেও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর হয় নাই: মজিবুর রহমান

৫৪ বছরেও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর হয় নাই: মজিবুর রহমান
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মজিবুর রহমান বলেছেন, মানুষের তৈরি মতবাদ বাংলাদেশকে ৫৪ বছর শাসন করেছে। কিন্তু মানুষের মুখে হাসি ফুটে নাই, দুঃখ-দুর্দশা দূর হয় নাই। অনেক কষ্টে দেশের মানুষ ৫৪ বছর কাটিয়েছে, আমরা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চাই।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ নগরীর ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ মাঠের সমমনা ৮ দলের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মজিবুর রহমান বলেন, যে লক্ষ্য নিয়ে ৭১ সালে সংগ্রাম করা হয়েছিল, যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা সেই উদ্দেশ্য সফল করে নাই। ফলে প্রথম স্বাধীনতা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় স্বাধীনতায় আবু সাঈদ-মুগ্ধ জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছে প্রথম স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়েছে। জীবন দিয়ে তারা দ্বিতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেছে।
তিনি বলেন, সামনে লড়াই হবে, আদর্শিক লড়াই হবে। এ দেশের মানুষের তৈরি মতবাদ-জাতীয়তাবাদ চলবে না। কুরআন-সুন্নাহর আইন চালু হবে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তার পরীক্ষা হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ। আমাদের ৮ দল ইসলামী আইনের পক্ষে। এই ৮ দলকে বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের দলে পরিণত করতে চাই।
সমাবেশে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে অধ্যাপক মজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচন সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৪, ১৭ এবং ২০২৪ এর স্টাইলে আমরা কোনো নির্বাচন চাই না। সেজন্য মানুষের হক যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, অধিকার যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টাকে আহ্বান জানাই, আমাদের ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে দেশকে সুন্দর একটি নির্বাচন উপহার দেন।
সমাবেশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী, নেজামামে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মূসা বিন ইজহার, ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চাঁন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির মুখপাত্র প্রকৌশলী রাশেদ খান প্রধান প্রমুখ।
৮ দলীয় এই সমাবেশে ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর এবং কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন আসনের প্রার্থী এবং নেতাকর্মীরা নিজ নিজ দলের ব্যানার পোস্টার নিয়ে উপস্থিত হন। সকাল থেকে নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সমাবেশস্থলে জড়ো হতে শুরু করেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে/জেআইএম