  2. দেশজুড়ে

বিএসএফের ঠেলে পাঠানো মা-ছেলেকে ভারতে হস্তান্তর

জেলা প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশইন হওয়া ৬ জনের মধ্যে ভারতীয় গর্ভবতী নারী সোনালী খাতুন ও তার ছেলে সাব্বির শেখকে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাত ৮টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ সীমান্তে শূন্য লাইন দিয়ে তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার পাকুরের দানিশ শেখের স্ত্রী সোনালি খাতুন ও তার ছেলে সাব্বির শেখ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৫৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া। তিনি জানান, বিএসএফের হাতে পুশইন হওয়া মা-ছেলেকে ভারতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে গত ২০ আগস্ট কুড়িগ্রামের একটি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশইন করে বিএসএফ। পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের আলীনগর থেকে ওই দুইজনসহ ৬ জন ভারতীয়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাদের বিরুদ্ধে সীমান্তে অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দায়েরের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। তবে ওই ছয়জনের মধ্যে দুইজন শিশু হওয়ায় মামলায় তাদের আসামি করা হয়নি। পরে ১ ডিসেম্বর তাদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।


সোহান মাহমুদ/কেএইচকে

