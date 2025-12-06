  2. জাগো জবস

এক লাখ ১২ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে টিআইবি

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
এক লাখ ১২ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে টিআইবি
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে (টিআইবি) ‘এরিয়া কোঅর্ডিনেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন এক লাখ ১২ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বিভাগের নাম: সিভিক এংগেজমেন্ট

পদের নাম: এরিয়া কোঅর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: ১১২,৩৬৯ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৬০ বছর
কর্মস্থল: যশোর, ঝিনাইদহ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

