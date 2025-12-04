দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়লো বিআরটিসির ৩ বাস

দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়লো বিআরটিসির ৩ বাস
নোয়াখালীতে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) শিক্ষার্থী পরিবহনকারী বিআরটিসির তিনটি বাস পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ভোরে সোনাপুর ডিপোতে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত প্রায় ২টা ৩০ মিনিটে হঠাৎ ডিপোর ভেতর থেকে আগুনের শিখা দেখে তারা দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে মাইজদী ফায়ার স্টেশনের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে বাসগুলোর আগুন মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে এবং ‘গুলবাহার’ ও ‘মালতি’ নামের নোবিপ্রবি পরিবহনকারী দুটি বাস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আরেকটি বাস আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সোনাপুর বিআরটিসি ডিপোর ম্যানেজার মো. আরিফুর রহমান তুষার জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়েই ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে। পুরো ঘটনাটিই স্পষ্ট নাশকতা। আজই আমার বদলি হওয়ার কথা ছিল, সব প্রস্তুতিও শেষ। কিন্তু যাকে এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি আসতে অনাগ্রহী। আমার ধারণা, বদলি ঠেকাতেই পরিকল্পিতভাবে এ অপকর্ম করা হয়েছে। ঘটনাটি অত্যন্ত প্রফেশনালভাবে ঘটানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এখানকার সহকর্মীরা অত্যন্ত ভালো। আজ আমাকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ছিল তাদের। এলাকাবাসীও সবসময় আমাদের সহযোগিতা করেছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়েও কোনো সমস্যা হয়নি। তাই এটি সাধারণ মানুষের কাজ নয়, পরিকল্পিত নাশকতা।
নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, রাত ২টা ৪০ মিনিটে খবর পেয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করি। দুটি বাস সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, অপরটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তদন্ত ছাড়া আগুনের কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।
ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর