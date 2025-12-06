  2. দেশজুড়ে

শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুরে আবু সাঈদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কবর জিয়ারত ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন তিনি। পরে আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় তিনি শহীদ আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'শহীদ আবু সাঈদ গোল্ডকাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

এসময় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শওকত আলী, রংপুর জেলা পুলিশ সুপার মারুফাত হুসাইন, পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পপি খাতুন, পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

