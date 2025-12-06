কুষ্টিয়ার বিষাক্ত অ্যালকোহল পানে কলেজছাত্রের মৃত্যু
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিষাক্ত অ্যালকোহল সেবনে হাকিম আহমেদ (২১) নামে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তার এক বন্ধু গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে হাকিমকে অসুস্থ অবস্থায় ২৫০ শয্যা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হাসান ইমাম জানান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে।
নিহত হাকিম আহমেদ খলিসাকুন্ডি ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি শিক্ষার্থী ও দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের চকঘোগা পূর্বপাড়ার বাসিন্দা মো. হাসিবুল ইসলামের ছেলে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার বন্ধুর বাড়িও একই এলাকায়।
হাকিমের চাচাতো ভাই মাসুম জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় হাকিম ও তার বন্ধু গ্রামের একটি লিচু বাগানে বসে অ্যালকোহল পান করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তাদের দৌলতপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে রাতেই হাকিমের মৃত্যু হয়। অন্যজন এখনও গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, বিষাক্ত অ্যালকোহল পান করার ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার বন্ধু চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা প্রক্রিয়াধীন।
