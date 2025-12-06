দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা
দক্ষিণ আফ্রিকায় আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী (৪৫) নামের বাংলাদেশি এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার লিম্পুপু প্রভিন্সের মেসিনাতে মাডিম্বু আকাশ জেনারেল ডিলার নামক নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গোড়াইল গ্রামের আজিজ সিদ্দিকীর ছেলে।
পরিবার জানায়, শুক্রবার বিকেলে আমিনুল দোকানের বাহিরে দাঁড়িয়েছিলো। এসম সময় দুজন কৃষ্ণাঙ্গ তাকে দোকানের ভিতরে নিয়ে মাথায় ছয়টি গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
জীবিকার খোঁজে দীর্ঘ ১৫ বছর আগে আমিনুল দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জামান। সেখানে জিম্বাবুয়ের সীমান্তবর্তী লিস্পুপুর শহরে আকাশ সুপারশপে নিজে ব্যবসা শুরু করেন। আমিনুল এক ছেলে ও দুই ময়ের জনক। তার মৃত্যুতে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।
