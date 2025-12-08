যবিপ্রবিতে আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা শুরু
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা (ছাত্র-ছাত্রী) ২০২৫ শুরু হয়েছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় যবিপ্রবির কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
এসময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, মশাল প্রজ্বলন, শপথ গ্রহণ, বেলুন ও ফেস্টুন উড়ানো হয়।
আড়ম্বরপূর্ণ ও জমকালো এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি হল- শহীদ মসিয়ূর রহমান হল, তাপসী রাবেয়া হল, মুন্সী মেহেরুল্লাহ হল, বীরপ্রতীক তারামন বিবি হলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে। ৮ ও ৯ ডিসেম্বর এ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ বলেন, এ ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এটি শুধুমাত্র একটি প্রতিযোগিতা নয়, এখান থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখবে এবং নিজেদেরকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে। খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রম কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা যুক্ত থেকে নিজেদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এবং মানুষের মতো মানুষ হবে।
অনুষ্ঠানে শরীর চর্চা শিক্ষা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. শাহেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. নাসিম রেজা, শহীদ মসিয়ূর রহমান হলের প্রভোস্ট ড. মো. মজনুজ্জামান, মুন্সী মেহেরুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ড. মো. আব্দুর রউফ সরকারসহ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- জীববিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিয়াউল আমিন, প্রক্টর ড. ইঞ্জি. ইমরান খান, শরীর চর্চা শিক্ষা দপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ-হেল কাফি, ফিজিক্যাল ইন্সট্র্যাক্টর উজ্জ্বল চন্দ্র সূত্রধর, মো. শাহিনূর রহমান, মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, দপ্তর প্রধান, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শরীর চর্চা শিক্ষা দপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল ওয়াহেদ ও ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর মো. রায়হান রাকিব। অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের পক্ষে শপথ পাঠ করেন রহমত আলী ও আইভি আক্তার। মশাল প্রজ্বলন নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শামিম আহমেদ ও ফোজিয়া আক্তার রুপা।
প্রতিযোগিতায় দড়ি লাফ, টিম রিলে রান, বেলুন পাসিং রান, ডজবল, দাঁড়িয়াবান্ধা, বল থ্রো দ্যা টার্গেটসহ নানা দেশীয় খেলা অনুষ্ঠিত হবে।
মিলন রহমান/এনএইচআর/এমএস