বগুড়ায় জুলাই শহীদ কমর উদ্দিনের বাড়িতে নৃশংস হামলা

বগুড়া
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনসেটে জুলাই শহীদ কমর উদ্দিন বাঙ্গি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ৪০ বছর বয়সে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন বরিশালের রিকশাচালক কমর উদ্দিন বাঙ্গি। সেই জুলাই শহীদের পরিবারে সংঘবদ্ধ হামলার অভিযোগ উঠেছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাত আনুমানিক ৮টার দিকে বগুড়া সদর উপজেলার চক আকাশতারা খাপাড়া এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় শহীদ কমর উদ্দিনের নাতি শিমুলসহ তিনজন আহত হয়েছেন। গুরুতর অবস্থায় শিমুলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) স্থানীয় সূত্র ও থানায় করা অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় শহীদ কমর উদ্দিন বাঙ্গির নাতি শিমুল বাড়ির সামনে ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন। সেসময় হামলাকারীরা আচমকা শিমুলকে ধারালো রামদা দিয়ে আঘাত করেন। রামদার আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। হামলাকারীরা শুধু শিমুলকেই আঘাত করে থামেননি। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা স্থানীয় দুই বাসিন্দাকেও তারা মারধর করেন বলে অভিযোগ।

পরে শহীদ কমর উদ্দিনের আধাপাকা বসতবাড়িতে হামলা চালান তারা। হামলাকারীরা ঘরবাড়ি, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য মূল্যবান মালামাল ভাঙচুর করে লন্ডভন্ড করেন।

হামলার শিকার শহীদ কমর উদ্দিনের মা জমেলা বেগম জানান, হামলাকারীরা এসময় তাকেও মারধর করেন এবং বাড়িতে থাকা টাকা-পয়সা লুট করে নিয়ে যান।

আক্ষেপ করে তিনি বলেন, ‘আমার ছেলে দেশের জন্য জীবন দিলো অথচ আজ আমাদের বাড়িতেই হামলা! আমরা কি একটু শান্তিতে থাকতে পারবো না?’

এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজ আলম বলেন, শহীদ পরিবারের ওপর হামলার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

