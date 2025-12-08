  2. দেশজুড়ে

ফেসবুক পোস্টে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, একজন গুলিবিদ্ধ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফেসবুক পোস্টে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, একজন গুলিবিদ্ধ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফেসবুক পোস্টে মন্তব্য করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এসময় আরও চারজন আহত হয়েছেন।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাত ১১টায় উপজেলার তারাব পৌরসভার রসুলপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এসময় গুলিবিদ্ধ হন উপজেলার বরাব ছাপরা মসজিদ এলাকার আল ইসলামের ছেলে শহিদুল ইসলাম। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার রসুলপুর এলাকার বাসিন্দা সাকিবুল হাসান রূপগঞ্জ মানবাধিকার সংস্থার সদস্য হন। এ নিয়ে তার ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট করেন। সেই পোস্টে একই এলাকার বাসিন্দা মাহিম একটি অশ্লীল মন্তব্য করেন। এর সূত্র ধরে সাকিবুল হাসান ও মাহিমের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। সংঘর্ষ চলাকালে শহিদুল ইসলাম নামের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের আরও ৪ জন আহত হন। তাদেরকে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

সাকিবুল ইসলাম বলেন, আমি মানবাধিকার কমিশন রূপগঞ্জ শাখার সদস্য নির্বাচিত হই। এই বিষয়ে ফেসবুকে পোস্ট করি। সেই পোস্টে স্থানীয় মাহিম মিরাজ আপত্তিকর কমেন্ট করে। আমি প্রতিবাদ করলে মাহিম তার ক্যাডার বাহিনী নিয়ে আমার বাড়িতে হামলা চালায়।

এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ওসি তরিকুল ইসলাম বলেন, ফেইসবুক পোস্টে কমেন্ট করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নাজমুল হুদা/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।