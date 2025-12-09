  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রেস ক্লাবে ঢুকে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি বিএনপি নেতার

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে প্রেস ক্লাবে ঢুকে সাংবাদিককে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নিরাপত্তা চেয়ে রৌমারী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব রৌমারী শাখার সদস্য ও দৈনিক স্বদেশ প্রতিদিন পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি আবদুল কাইয়ুম।

রৌমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসআই শাহনেওয়াজ অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বিকেলে প্রেস ক্লাবে বসে ল্যাপটপে সংবাদ লিখছিলেন সংবাদ কর্মী আবদুল কাইয়ুম। সে সময় উপজেলা বিএনপির সদস্য শাহজালাল রানা ও উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শামীম আহমেদসহ সাত আটজনের একটি দল প্রেস ক্লাবে ঢুকে তাকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন। এ সময় তাকে রৌমারী ছাড়ারও হুমকি দেওয়া হয় তাকে।

জানা যায়, গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্রস্তুতি সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে খাদ্যগুদামে লটারির মাধ্যমে আমন ধান ক্রয়সংক্রান্ত আলোচনা হয়। চাতাল বন্ধ থাকা, সিন্ডিকেটের প্রভাব ও নানা অনিয়ম নিয়ে সাংবাদিকেরা সেখানে প্রশ্ন তোলেন। ওই ঘটনার পরই সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত একটি অংশ সাংবাদিকের ওপর ক্ষুব্ধ হয় বলে অভিযোগ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘবদ্ধভাবে প্রেস ক্লাবে ঢুকে যে ভাষায় গালিগালাজ করেছে, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

এ ঘটনার সময় বাবু নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি এসে তাদেরকে প্রেস ক্লাব থেকে বের করে দেন। বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ওই সাংবাদিকসহ স্থানীয় সাংবাদিকেরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।

তবে অভিযুক্ত উপজেলা বিএনপির সদস্য শাহজালাল রানা বলেন, সেরকম কিছু হয়নি। সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে কথা হয়েছে। সম্পর্ক বজায় রাখতে আলোচনা হবে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান রঞ্জু বলেন, প্রেস ক্লাবে গিয়ে সাংবাদিককে গালিগালাজ করা ঠিক হয়নি। বিষয়টি আমি জেনেছি এবং তাদের শাসিয়েছি। সাংবাদিকরা আমাদেরই লোক, বসে বিষয়টি মীমাংসা করা হবে।

রৌমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসআই শাহনেওয়াজ বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

