  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জের দুইটি আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের দুইটি আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা
আহমেদুর রহমান তনু ও আবদুল্লাহ আল আমিন

নারায়ণগঞ্জের ৫টি আসনের মধ্যে দুইটি আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়ন ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই মনোনয়ন ঘোষণা দেয়া হয়।

নারায়ণগঞ্জের দুইটি আসনের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে অ্যাডভোকেট আল আমিন ও নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর) আসনে আহমেদুর রহমান তনুর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব ও দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, নারায়ণগঞ্জের দুইটি আসনে এনসিপির মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বাকি আসনগুলোতেও অতি শিগগির মনোনয়ন ঘোষণা দেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, আমি নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে অনেক দিন ধরেই কাজ করছি। আমরা আশাবাবাদী মানুষের সাড়া পাচ্ছি। সেই সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনেই এনসিপির প্রার্থীরা ভালো করবে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।