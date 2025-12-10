নওগাঁয় এনসিপির মনোনয়ন পেলেন যারা

নওগাঁয় এনসিপির মনোনয়ন পেলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নওগাঁর ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ঘোষিত এ তালিকায় নওগাঁ-৫ (সদর) আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
অন্যদের মধ্যে নওগাঁ-১ (পোরশা,সাপাহার ও নিয়ামতপুর) আসনে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক কৈলাশ চন্দ্র রবিদাস, নওগাঁ-২ (পত্নীতলা ও ধামুইরহাট) আসনে জেলা কমিটির আহ্বায়ক মাহফুজার রহমান চৌধুরী, নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর ও বাদলগাছী) আসনে পরিমল চন্দ্র উরাও এবং নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে জেলা কমিটির সদস্য আব্দুল হামিদ মনোনয়ন পেয়েছেন। তবে নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রাণীনগর) আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।
এনসিপির নওগাঁ জেলা কমিটির আহ্বায়ক মাহফুজার রহমান চৌধুরী বলেন, ‘যুগে যুগে এদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে গেছে, আমরা এর অবসান চাই। জনগণের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।’
আরমান হোসেন রুমন/এসআর/জেআইএম