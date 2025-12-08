  2. দেশজুড়ে

খুলনার ৮ হত্যা মামলার আসামি পলাশ যশোরে গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:১৩ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
খুলনার সোনাডাঙা এলাকার চিহ্নিত চাঁদাবাজ পলাশ তালুকদার ওরফে চিংড়ি পলাশ (৩৪) যশোরে র‌্যাব-৬ এর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে যশোর শহরের নাজিরশংকরপুর জিরো পয়েন্ট এলাকায় র‌্যাবের যশোর ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

পলাশ গোবরচাকা এলাকার সুলতান তালুকদারের ছেলে। পলাশের বিরুদ্ধে ৮টি হত্যাসহ ১২টি মামলা রয়েছে।

র‌্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজাউল হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে খুলনার অন্যতম ও পলাতক আসামি চিংড়ি পলাশ তার সহযোগীদের নিয়ে জিরো পয়েন্ট মোড়ে অবস্থান করছে। খবর পেয়ে একটি বিশেষ দল সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। বর্তমানে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

র‌্যাব কর্মকর্তা আরও জানান, চিংড়ি পলাশ দীর্ঘদিন ধরে খুলনা ও আশপাশের জেলাগুলোর চিংড়ি ঘের মালিকদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করতো। তার বিরুদ্ধে মোট ১২টি মামলা রয়েছে। এরমধ্যে সোনাডাঙা থানায় হত্যা মামলা রয়েছে ৮টি। এছাড়া মাদক, চাঁদাবাজি, মারামারি ও বিস্ফোরক আইনে একাধিক মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

২০২৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর নৌপুলিশ ও থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে স্ত্রীসহ মাদক মামলায় গ্রেফতার হয় পলাশ। চার মাস আগে জামিনে বেরিয়ে পুনরায় চাঁদাবাজি শুরু করার অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সর্বশেষ তাকে আটক করে র‌্যাব।

মিলন রহমান/এমএন/জেআইএম

