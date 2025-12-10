মানিকগঞ্জে ফসলের মাঠে হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পাবনা থেকে ঢাকার উদ্দেশে উড্ডয়ন করা স্কয়ার গ্রুপের নিজস্ব একটি হেলিকপ্টার মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ফসলের মাঠে জরুরি অবতরণ করেছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উপজেলার আটিগ্রাম ইউনিয়নের কড়িখোলা চকে এই ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর)বিকেল চারটার দিকে পাবনা থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই হেলিকপটারটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় পাইলট ঝুঁকি এড়াতে দ্রুত মাঠে নিরাপদ অবতরণ করান। এতে কোনো প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি। হেলিকপটারটিতে পাইলটসহ মোট ৬ জন আরোহী ছিলেন।
ঘটনার পরপরই স্কয়ার গ্রুপের আরেকটি হেলিকপ্টার ঘটনাস্থলে এসে আরোহীদের ঢাকায় নিয়ে আসেন। যান্ত্রিক ত্রুটি শনাক্ত ও সমাধানের জন্য সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এয়ারক্রাফট টেকনিশিয়ান মোহাম্মদ শিব্বির হোসাইন।
তিনি জানান, হেলিকপ্টারের সাপোর্টিং লেড–অ্যাসিড এভিয়েশন ব্যাটারিটি চার্জ দেওয়ার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল প্রধান টেকনিক্যাল টিম এসে চূড়ান্তভাবে ত্রুটি মেরামতের কাজ শুরু করবে।
এদিকে সন্ধ্যা নামলেও আশপাশের গ্রামবাসী হেলিকপটারটি দেখতে ভিড় করতে থাকেন। হেলিকপ্টারের নিরাপত্তায় স্কয়ার গ্রুপের ৩০ জন কর্মী পুরো রাত পাহারায় থাকবেন বলে সংশ্লিষ্টরা নিশ্চিত করেছেন।
মো. সজল আলী/কেএইচকে