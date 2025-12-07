  2. দেশজুড়ে

সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে এলো ৬০ টন পেঁয়াজ

প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ তিন মাস পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে এসেছে ৬০ টন পেঁয়াজ। এতে স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত কমেছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে দুটি ট্রাকভর্তি পেঁয়াজ সোনামসজিদ স্থলবন্দরের পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডে প্রবেশ করে।

পণ্যগুলো আমদানি করে গৌড় ইন্টারন্যাশনাল ও ওয়েলকাম ইন্টারন্যাশনাল নামের দুটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এতে জেলার শিবগঞ্জ জেলা সদরসহ বিভিন্ন খুচরা বাজারে কেজিতে পেঁয়াজের দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা কমে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের জনসংযোগ কর্মকর্তা টিপু সুলতান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রায় তিন মাস ধরে এই স্থলবন্দরে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ছিল। তবে আজ হঠাৎ দুই আমদানিকারক ৬০ টন পেঁয়াজ এনেছেন। পেঁয়াজগুলো লোড-আনলোডের কাজ চলছে এবং দ্রুত দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হবে।

