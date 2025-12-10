  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় ছিনতাই হওয়া ট্রাক উদ্ধার, ৭০ ব্যারেল তেল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
বগুড়ায় ছিনতাই হওয়া ট্রাক উদ্ধার, ৭০ ব্যারেল তেল জব্দ

বগুড়ার শেরপুর হাইওয়ে ছিনতাই হওয়া একটি ট্রাক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় ট্রাক থেকে প্রায় ২৪ লাখ টাকা মূল্যের ৭০ ব্যারেল সয়াবিন তেল জব্দ করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ।

‎পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে শেরপুর হাইওয়ে ক্যাম্পের সার্জেন্ট মাসুদ রানা সংবাদ পান যে, ঢাকা মেট্রো-ট-২০-৪৪৯৯ নম্বরের একটি ট্রাক বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে ছিনতাই হয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাইওয়ে পুলিশের একটি দল মহাসড়কে অভিযান শুরু করে।

‎এক পর্যায়ে ট্রাকটি শনাক্ত করে থামানোর চেষ্টা করলে দুষ্কৃতিকারীরা ট্রাক দিয়ে পুলিশকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। জীবনহানির আশঙ্কায় হাইওয়ে পুলিশ সরকারি পিকআপ নিরাপদ দূরত্বে রেখে ট্রাকটিকে ধাওয়া করতে থাকে। পরে দুষ্কৃতিকারীরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বগুড়ার শেরপুর থানাধীন ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে ঘোগা সেতুর আগে ট্রাকটি রাস্তায় ফেলে রেখে পার্শ্ববর্তী বনে পালিয়ে যায়।

‎পরে হাইওয়ে পুলিশ ট্রাকটি উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। ট্রাকের ভেতরে থাকা ৭০ ব্যারেল সয়াবিন তেলের আনুমানিক বাজারমূল্য ২৪ লাখ টাকা বলে জানায় পুলিশ।

‎শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ পরিদর্শক রইছ উদ্দিন বলেন, উদ্ধার করা ট্রাক ও সয়াবিন তেল বর্তমানে আমাদের হেফাজতে রয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং জড়িতদের গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত আছে।

এল.বি/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।