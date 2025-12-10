টাঙ্গাইলের চার আসনের এনসিপির মনোনয়ন পেলেন যারা

টাঙ্গাইলের চার আসনের এনসিপির মনোনয়ন পেলেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইলের আটটি আসনের মধ্যে চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন পাওয়াদের নাম ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ১২৫টি আসনে টাঙ্গাইল জেলার আটটি আসনের মধ্যে চারটি আসনে চারজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে টাঙ্গাইল-১ (ধনবাড়ী ও মধুপুর) আসনে টাঙ্গাইল জেলা এনসিপির সদস্য ও ধনবাড়ি উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী সাইদুল ইসলাম আপন মনোনয়ন পেয়েছেন। তিনি জুলাই আন্দোলনের শহীদ সাজিদের ভাই।
টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির ডেপুটি মুখ্য-সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) ও সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা বিভাগ) সাইফুল্লাহ হায়দার, টাঙ্গাইল- ৫ (সদর) আসনে টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সদস্যসচিব মাসুদুর রহমান রাসেল ও টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) টাঙ্গাইল জেলা কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক খন্দকার মাসুদ পারভেজ দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন।
এ ব্যাপারে জেলা কমিটির সদস্যসচিব মাসুদুর রহমান রাসেল বলেন, যোগ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আমরা খুশি।
