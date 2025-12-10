বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় উদ্বোধন করবেন প্রধান বিচারপতি

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় উদ্বোধন করবেন প্রধান বিচারপতি
প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় উদ্বোধন করবেন। এদিন বেলা আড়াইটায় সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক ভবন-৪ এ (সুপ্রিম কোর্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে এমন তথ্য জানান।
এর আগে, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়। এর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পুরোপুরি পৃথক হলো।
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গত ৩০ নভেম্বর এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী, নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন প্রধান বিচারপতি।
