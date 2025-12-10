নারায়ণগঞ্জে ৭০ লাখ টাকার জাটকা জব্দ

নারায়ণগঞ্জে ৭০ লাখ টাকার জাটকা জব্দ
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর এলাকায় প্রায় ৭০ লাখ টাকার ১০ হাজার কেজি জাটকা জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গত ৯ ডিসেম্বর রাত ১১টায় গোপন সংবাদেরভিত্তিতে কোস্ট গার্ড স্টেশন পাগলা কর্তৃক কাঁচপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন ওই এলাকায় সন্দেহজনক একটি কাভার্ডভ্যান তল্লাশি করে প্রায় ৭০ লাখ টাকা মূল্যের ১০ হাজার কেজি জাটকা জব্দ করা হয়। এসময় চালক ও হেলপারের মুচলেকা নিয়ে কাভার্ডভ্যানসহ ছেড়ে দেওয়া হয়।
সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, জব্দক করা জাটকা নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্থানীয় এতিমখানা ও গরিব দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মৎস্য সম্পদ রক্ষায় ভবিষ্যতেও কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/জেআইএম