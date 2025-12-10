রংপুর-১ আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেলেন আল মামুন

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও‌ রংপুর সিটি করপোরেশনের ১ থেকে ৯নং ওয়ার্ড) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়ন পেয়েছেন মো. আল মামুন। আল মামুন এনসিপির রংপুর জেলার আহ্বায়ক।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এতে তার নাম ঘোষণা করেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১২৫ সংসদীয় আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আল মামুন জাতীয় পার্টির সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে সভাপতি ছিলেন। জুলাই অভ্যুত্থানে সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সম্প্রতি রংপুর জেলার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এতে তাকে আহ্বায়ক মনোনীত করে জাতীয় নাগরিক পার্টি।

