পরিযায়ী পাখিদের মানচিত্র থেকে বাদ পড়ছে রাজশাহী
শীতে রাজশাহীতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষকদের মতে, পদ্মার চরাঞ্চলে আবাসস্থল ধ্বংস, মানবিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি এবং শহরে অতিরিক্ত আলোক দূষণ এই হ্রাসের প্রধান কারণ।
স্থানীয় পাখি পর্যবেক্ষক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, পদ্মা নদীর তীরে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে পাখির সংখ্যা এক দশক আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তারা বলছেন, পদ্মা নদীর তীরে একসময় হাজার হাজার পরিযায়ী হাঁস, প্লোভার এবং জলচর পাখির আবাসস্থল ছিল, এখন সেখানে কেবল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দল রয়েছে।
রাজশাহীর একজন পাখি পর্যবেক্ষক হাসনাত রনি। যিনি ১৪ বছর ধরে নদী পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার মতে, ২০১০ সাল থেকে পদ্মার চরে পাখির সংখ্যা আগের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগেরও কমে নেমে এসেছে। তিনি বলেন, যে পদ্মা নদী এলাকায় নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যেত এখন ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসেও পাখি দেখা বিরল।
জনসংখ্যার অনুমান, প্রজাতির গঠন, উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য, উত্তর ও উত্তর পূর্ব বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক জলাশয়ের স্থানিক বিবরণ নামক একটি গবেষণা পত্রে দেখা যায়, ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে চারটি বিভাগে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক জরিপে দেশের মোট জল পাখির উপনিবেশের ৪০ শতাংশই রাজশাহীতে অবস্থিত। সমীক্ষায় সারাদেশে চিহ্নিত ৩৬৭টি উপনিবেশের মধ্যে ১৫৭টি পাওয়া গেছে রাজশাহীতে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে নদী ভূমির কাদামাটি অঞ্চল, জলাভূমি ও বাসা বাঁধার জন্য উপযোগী গাছ কমে যাওয়ায় এসব প্রজাতি এখন ঝুঁকির মুখে।
গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশের ৬৬ শতাংশ পরিত্যক্ত প্রজননস্থল ধ্বংস হয়েছে মানুষের বিশৃঙ্খলা ও আবাসস্থল হারানোর কারণে, যা রাজশাহীর চরাঞ্চলেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।
গবেষকরা বলছেন, পদ্মার জলাভূমির আবাসস্থলের ক্রমাগত অবক্ষয়, বিশেষ করে জলাভূমি, কাদামাটি ও বাসা বাঁধার গাছের ধ্বংস এখন এই প্রজাতিগুলিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশের ৬৬ শতাংশ পরিত্যক্ত প্রজনন স্থান সরাসরি আবাসস্থল ধ্বংস ও মানুষের বিশৃঙ্খলার কারণে হারিয়ে গেছে। যা এখন রাজশাহীর নদী দৃশ্যপটে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
হাসনাত রনি বলেন, রাতে রাজশাহী শহরের তীব্র আলোকসজ্জার কারণে পরিযায়ী পাখিদের ঐতিহ্যবাহী উড়ালপথ ব্যাহত হচ্ছে।
রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের মতে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তায় আলংকারিক রাস্তার আলো লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে, কল্পনা সিনেমা হলের মোড় থেকে তালাইমারী এলাকা পর্যন্ত ৩.১ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কে, মোট ১৩০টি আলংকারিক খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে যার প্রতিটি খুঁটির ওপর ১৩টি আধুনিক এলইডি বাল্ব রয়েছে।
এছাড়াও রাস্তার পাশে বাঁধ বরাবর ১৮০টি আধুনিক আলংকারিক বাগানের আলোর খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে ও প্রতিটি খুঁটির ওপর ৫টি আধুনিক এলইডি বাল্ব লাগানো হয়েছে।
রাজমুকুট (মুকুট) নামে পরিচিত এই ঊর্ধ্বমুখী, ঝাড়বাতির মতো আলোগুলি অভিবাসনের পথ সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। কারণ পরিযায়ী পাখিরা সাধারণত প্রাকৃতিক ইঙ্গিত অনুসরণ করে রাতে ভ্রমণ করে। কিন্তু যখন পুরো নদীর তীর কৃত্রিম আলোয় প্লাবিত হয়, তখন পাখিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে ও রাজশাহীকে এড়িয়ে যায় বলে জানান রনি।
তিনি আরও বলেন, অনেক প্রজাতি যারা একসময় শহরের কাছাকাছি এসেছিল তারা এখন ভোর হওয়ার আগেই অন্যত্র চলে যায়। তারা রাজশাহীর কাছাকাছি আসে, কিন্তু আকাশ খুব উজ্জ্বল। তাদের সময় বিঘ্নিত হয় এবং তারা দূরে সরে যায়।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আমিনুজ্জামান মো. সালেহ রেজা বলেন, আলোক দূষণ নিশাচর প্রাণীদের ওপর হস্তক্ষেপ করছে, পরিযায়ী পাখিদের বিপথগামী করছে এবং পদ্মা নদীর তীরবর্তী এবং কাছাকাছি চরাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন করছে।
তিনি আরও বলেন, নভেম্বরের প্রথম দিকে অভূতপূর্ব বৃষ্টিপাতের কারণে পদ্মা নদীতে চরভূমির উত্থানে বিলম্বের কারণেও পরিযায়ী পাখিরা দেশের অন্য অংশে উড়ে যাচ্ছে। জেলায় খাল-বিলসহ হাজার হাজার খোলা জলাশয় ছিল। প্রায় সবগুলোই এখন বাণিজ্যিক মাছের খামারে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিযায়ী পুকুরগুলো এই পুকুরগুলোতে আশ্রয় নেয় না।
অধ্যাপক সালেহ রেজা বলেন, কাদামাটির ধ্বংস ও অবাধ চরাঞ্চলের ক্ষতিও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা হ্রাসের জন্য দায়ী। বালি খনন, চরে মোটরবাইক, পর্যটকদের ভিড়, অবিরাম নৌকা চলাচল ও অবৈধ শিকার নিরাপদ খাদ্য অঞ্চল হ্রাস করছে।
হাসনাত রনি বলেন, পরিযায়ী পাখিরা ক্রমবর্ধমানভাবে এমন জায়গা পছন্দ করে যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ ন্যূনতম, এমনকি যদি এর অর্থ সীমান্ত পেরিয়ে স্থানান্তরিত হয়।
তিনি বলেন, পদ্মা নদী ভারতীয় ভূখণ্ডে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এমন কিছু স্থানে, পাখিরা ভারতের দিকে আরামে বসে থাকে কিন্তু নদীর ওপারে বাংলাদেশি দিকে এড়িয়ে চলে। এই পার্থক্য থেকেই বোঝা যায় পাখিরা বিশৃঙ্খলার প্রতি কতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।
রনি বলেন, অতীতের তুলনায় বড় আকারের চোরাশিকার কমে গেলেও, রাতের বেলায় অবৈধ শিকার এখনও ঘটে চলেছে প্রত্যন্ত চরাঞ্চল। এমনকি সীমিত শিকারের চাপও ইতিমধ্যেই হ্রাসপ্রাপ্ত জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে।
গবেষকরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে শীতকালীন অভিবাসীদের জন্য কোনো সমন্বিত জনসংখ্যা গণনা নেই, যার ফলে সংরক্ষণ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। কোনো জাতীয় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নেই, তবুও মাটিতে এই হ্রাস স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
অধ্যাপক সালেহ রেজা বলেন, প্রধান পরিযায়ী পাখির হ্রাস জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের ওপর ক্যাসকেডিং প্রভাব ফেলতে পারে, যার অর্থ কম মাছ ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা, কম উদ্ভিদের পরাগায়ন বা ছড়িয়ে পড়া এবং পরিণামে ধান চাষীদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে।
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারিতে সর্বোচ্চ অভিবাসন প্রত্যাশিত হওয়ায়, পর্যবেক্ষকরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, অব্যাহত হ্রাস অনেক প্রজাতি এই অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যেতে পারে।
রনি সতর্ক করে বলেন, যদি এই মাত্রায় বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে, তাহলে রাজশাহী শীঘ্রই পরিযায়ী মানচিত্র থেকে বাদ পড়বে।
রাজশাহী বিভাগীয় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সার্কেলের বন্যপ্রাণী পরিদর্শক জাহাঙ্গীর কবির বলেন, এটি সত্য যে মানুষের বিশৃঙ্খলা ও সংকুচিত আবাসস্থল পরিযায়ী পাখির সংখ্যাকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু যথাযথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া এই হ্রাসের মাত্রা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।
তিনি জানান, তারা চরের জমিতে কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করছেন, লিফলেট বিতরণ করছেন ও পরিযায়ী পাখি রক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করছেন।
তার ভাষ্য, আমরা শীতকালজুড়ে সক্রিয় থাকবো ও অবৈধ শিকার রোধে নিয়মিত টহল পরিচালনা করবো। যে কেউ জড়িত থাকুক তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।
