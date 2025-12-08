সুনামগঞ্জে আগুনে পুড়ে ছাই ৭ বসতঘর

সুনামগঞ্জে আগুনে পুড়ে ছাই ৭ বসতঘর
সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে রাতের আঁধারে অগ্নিকাণ্ডে ৭টি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পূর্ব বীরগাঁও ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামের পূর্বপাড়ায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গ্রামের আবলি মিয়ার বসতঘরের বৈদ্যুতিক শটসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। মুহূতেই আগুনের লেলিহান শিখা আশেপাশের কয়েকটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় গ্রামবাসী আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে তীব্রতা বেশি হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। পরে শান্তিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে গ্রামের ৭টি পরিবারের বসতঘর, আসবাবপত্র, নগদ টাকা পুড়ে যায়।
বীরগাঁও গ্রামের প্যানেল চেয়ারম্যান রুজেল আহমদ বলেন, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বীরগাঁও গাও গ্রামের সাতটি বসত ঘর পুড়ে চাই হয়েছে। এতে সবাই ধারণা করছে প্রায় ৪০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
লিপসন আহমেদ/এমএন/জেআইএম