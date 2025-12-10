খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে ব্রিফ করবেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে ব্রিফ করবেন ডা. জাহিদ
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ব্রিফ করবেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের গেটের সামনে এ ব্রিফ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
শায়রুল কবির খান বলেন, খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থাসহ চিকিৎসা অগ্রগতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরবেন ডা. জাহিদ হোসেন।
বিএনপি চেয়ারপারসন দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন। তিনি ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালেই নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। দলীয় সূত্র বলছে, তার শারীরিক অবস্থায় উত্থান–পতন থাকায় নিয়মিত মেডিকেল আপডেট প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।
কেএইচ/এমএএইচ/