মহাসড়কে ডাকাতির চেষ্টা, তিনজন গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় মহাসড়কে চলন্ত বাস থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে হাইওয়ে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ভোরে সলঙ্গা থানার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের সাহেবগঞ্জ এলাকায় এই ডাকাতির চেষ্টা করে তারা। এসময় ডাকাত দলের সঙ্গে থাকা একটি ট্রাকও জব্দ করে পুলিশ।

গ্রেফতাররা হলেন- টাঙ্গাইল জেলার ধল টেংগর গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে ট্রাকচালক নাজমুল হোসেন (৩০), একই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে সোলাইমান সেখ (২৫) ও কালিহাতি উপজেলার ছাব্বিশা গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে আমিনুর ইসলাম (২৪)।

তিনি জানান, মহাসড়কে ট্রাকের ব্যারিকেড দিয়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা শাহ ফাতেহ আলী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টা করে দুষ্কৃতিকারীরা। এসময় বাসে থাকা কুমিল্লার জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ মহাসিনুল হক ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশি সহায়তা চান। পরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি ট্রাকসহ ডাকাত দলের তিনজনকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় সলঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাম জাফর বলেন, বাস থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার তিনজন ছাড়াও অজ্ঞাতনামা আরও ৮-১০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

