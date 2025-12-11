  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গায় সাবেক মেয়র টোটন কারাগারে

প্রকাশিত: ০২:১৩ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন এবং জেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফ হোসেন দুদুকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলাম তাদের কারাগারে পাঠান।

জানা গেছে, গত ১৩ নভেম্বর রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। অপর আসামি শরীফ হোসেন দুদুকে ওই দিনই ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় একাধিক মামলা রয়েছে।

আসামি পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সেলিম উদ্দীন খান বলেন, ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া একাধিক মামলাসহ চুয়াডাঙ্গায় মোট চারটি মামালার আসামি তারা। রোববার আসামিদের জামিন মঞ্জুর করার জন্য আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

