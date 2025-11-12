শিশু সাজিদের খোঁজে আবারো গর্তে নামানো হচ্ছে ক্যামেরা
রাজশাহীর তানোরে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে যাওয়া শিশু সাজিদকে উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস। অভিযানের অংশ হিসেবে আবারো ওই গর্তে ক্যামেরা নামানো হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টায় ক্যামেরা নামানো শুরু হয়।
এর আগে ঘটনাস্থল থেকে ব্রিফ করেন ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম।
তিনি বলেন, বিশ্বের কোথাও এমন কোনো প্রযুক্তি নেই যে, এত গভীর গর্ত থেকে তাৎক্ষণিক কাউকে উদ্ধার করবে। গর্তটি প্রায় ২০০ ফুট গভীর। নিরাপত্তার খাতিরে আমরা পাশে গর্ত করে অনুসন্ধান চালাচ্ছি। বিভিন্ন উন্নত দেশেও এত গভীরে পৌঁছাতে ৭৫-৭৮ ঘণ্টা সময় লাগে।
তিনি আরও বলেন, প্রথম পর্যায়ে ৩৫ ফুট পর্যন্ত গর্তে ক্যামেরা পাঠানো হলেও কিছু দেখা যায়নি। এখন ৪৫ ফুট পর্যন্ত নামতে পেরেছে ফায়ার সার্ভিস। আমরা সর্বচ্চো প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। পদ্ধতিগত কোনো ভুলও এখানে নেই।
রাজশাহীর তানোরে ওই গভীর গর্তে দুই বছরের একটি শিশু পড়ে যায়। তাকে উদ্ধারে বুধবার থেকেই কাজ চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস।
সাখাওয়াত হোসেন/এফএ