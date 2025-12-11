ধুনটে আওয়ামী লীগের ৩৫ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

ধুনটে আওয়ামী লীগের ৩৫ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা
বগুড়ার ধুনট উপজেলায় আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে আওয়ামী লীগের ৩৫ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
উপজেলার গোপালনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি বাঁশপাতা গ্রামের রাজু আহম্মেদ বাদি হয়ে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাতে থানায় এ মামলা করেন। এতে উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি টিআইএম নুরুন্নবী তারিক ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল সনিসহ ৩৫ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ৬০ থেকে ৭০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ৩০ নভেম্বর রাত প্রায় ২টায় চৌকিবাড়ি ইউনিয়নের ভুবনগাঁতী উত্তরপাড়া তিনমাথা এলাকায় মশাল মিছিল বের করেন। সশস্ত্র মিছিলকারীরা সেখানে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওই এলাকায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় ছাত্রদল নেতা বাঁশপাতা গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে রাজু আহম্মেদ বাদি হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন।
ওসি আতিকুল ইসলাম বলেন, মামলার আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
