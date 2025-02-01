সীমান্তে গুলিতে নিহত ব্যক্তির মরদেহ ফেরত দিলো বিএসএফ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বাখেরআলী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত তসিকুল ইসলামের মরদেহ ফেরত দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জোহরপুর-টেক সীমান্ত দিয়ে মরদেহ ফেরত দেয়া হয়।
৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান ও সদর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুকমল চন্দ্র দেবনাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তারা জানান, বিজিবি ও বিএসএফ সদস্যদের উপস্থিতিতে রাতে ভারতের পুলিশ বাংলাদেশের পুলিশের কাছে তসিকুলের মরদেহ হস্তান্তর করে। এর আগে বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
মরদেহের ডান কাঁধ থেকে বুকে ছররা গুলির চিহ্ন রয়েছে। রাতেই মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গত বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ভোরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাখেরআলী সীমান্তের ওপারে ভারতের ভাগিরথী নদী থেকে তসিকুলের মরদেহ উদ্ধার করে দেশটির পুলিশ তসিকুল বাখেরআলী গ্রামে ইব্রাহিম আলীর ছেলে। কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান তিনি। পরে বিএসএফের গুলিতে নিহত হন তিনি।
সোহান মাহমুদ/এনএইচআর