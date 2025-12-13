জমি থেকে ইটভাটায় মাটি নিতে বাধা, সংঘর্ষে আহত ৪

জমি থেকে ইটভাটায় মাটি নিতে বাধা, সংঘর্ষে আহত ৪
শরীয়তপুরের রুদ্রকরে জমি থেকে ইট ভাটার মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে হামলা ও পাল্টা হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার রুদ্রকর ইউনিয়নের বালার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এক পক্ষের আহতরা হলেন, হাকিম মৃধা ও তার ভাইয়ের ছেলে আবজাল মৃধা। অন্য পক্ষের আহতরা হলেন, মোস্তফা ব্যাপারী ও তার ছেলে নীরব ব্যাপারী।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রুদ্রকর এলাকার হাকিম মৃধাসহ বেশ কয়েকজনের জমি লিজ ও কিছু সম্পত্তি কিনে নিয়ে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ইটভাটা তৈরি করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো পৌরসভার কাশাভোগ এলাকার মোস্তফা ব্যাপারী। সম্প্রতি সেই জমি থেকে এক্সাভেটরের সাহায্যে মাটি কেটে ইট প্রস্তুত করা হচ্ছিল। তবে সেই জমি হাকিম মৃধা ও তার চাচাতো ভাইদের বলে দাবি করে মাটি কাটায় বাধা দেয় তারা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর দেশীয় অস্ত্র ও ইট দিয়ে হামলা চালায় মোস্তফা ব্যাপারী ও তার লোকজন এমনটাই অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। এতে হাকিম মৃধা ও তার ভাইয়ের ছেলে আবজাল মৃধা আহত হয়। অপরদিকে ভাটা মালিক মোস্তফা ব্যাপারীর অভিযোগ, মাটি কাটার স্থানটি তাদের কেনা সম্পত্তি। উল্টো বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলে তাদের ওপর হামলা চালায় হাকিম মৃধার লোকজন। এতে তিনি ও তার ছেলে নীরব ব্যাপারী আহত হয়। পরে উভয়পক্ষের আহতরা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়।
আহত হাকিম মৃধা বলেন, আমরা যখন মোস্তফা ব্যাপারীকে আমাদের জমি লিজ দেই সেখানে চুক্তিনামায় উল্লেখ করা ছিল তারা এ জমি ব্যবহার করে ইট প্রস্তুত করবে, কিন্তু মাটি কাটতে পারবে না। সম্প্রতি কয়েকদিন ধরে তারা রাতের আধারে আমাদের জমি থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে গতকাল রাতে আমরা বাধা দিলে মোস্তফা ব্যাপারী, তার ছেলে নীরব ব্যাপারীসহ বেশ কয়েকজন লোক আমাদের ওপর দেশীয় অস্ত্র ও ইট দিয়ে হামলা চালায়। এতে আমি ও আমার ভাইয়ের ছেলে আহত হই। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে সাপেক্ষে দোষীদের বিচার চাই।
ভুক্তভোগীর ছেলে আশ্রাফ শিহাব বলেন, আমরা আমাদের জমি ১২ বছরের জন্য লিজ দিয়েছিলাম। সামনে লিজ শেষ হলে আমরা চাষাবাদ করবো। কিন্তু ভাটামালিক আমাদের কথার উপেক্ষা করে জমির মাটি খনন করে পুকুর তৈরি করে ফেলছিল যাতে পরে আমরা সেই জমিতে চাষাবাদ করতে না পারি। আমার বাবা মাটিকাটায় বাধা দেওয়ায় তারা হামলা চালিয়ে বাবাসহ ভাইকে আহত করেছে। আমরা এ ঘটনার কঠিন বিচার চাই।
এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে ভাটা মালিক মোস্তফা ব্যাপারী বলেন, আমি সেখানে লিজ নেওয়ার পাশাপাশি জমি কিনেছি। আমরা আমাদের জমি থেকেই মাটি কেটেছি। উল্টো সেখানের কিছু লোক আমাদের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল, তাদের চাঁদা না দেওয়ায় আমাকে আর আমার ছেলের ওপর হামলা চালিয়ে আহত করেছে। আমরা এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।
এ ব্যাপারে পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম বলেন, জরুরি সেবা ৯৯৯ এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠিয়েছি। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
বিধান মজুমদার অনি/আরএইচ/জেআইএম