সিরাজগঞ্জ-৪
নিজের পোস্টার নিজেই সরালেন জামায়াত প্রার্থী
সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে রাস্তায় নেমে নিজের পোস্টার-ব্যানার অপসারণ করেছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকায় ঘুরে ঘুরে এসব পোস্টার ব্যানার নিজে অপসারণ করছেন তিনি। রফিকুল ইসলাম খান বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
দলীয় নেতাকর্মীরা জানান, তফশিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন ও আরপিও অনুযায়ী সব প্রার্থীকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজ দায়িত্বে প্রচারিত পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান নিজে মাঠে নেমেছেন। সেই সঙ্গে কর্মী-সমর্থকদের তিনি আজ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সমস্ত পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন নিজ ব্যয় ও দায়িত্বে অপসারণ করার জন্য দিক-নির্দেশনা দেন।
মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন আইনের (আরপিও) নির্দেশনা মেনে চলাই আমাদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব। আমরা সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
এ সময় উল্লাপাড়া উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক শাহজাহান আলী, সেক্রেটারি খায়রুল ইসলাম, পৌর নায়েবে আমির আব্দুল কাদের, সেক্রেটারি মিজানুর রহমান ও অর্থ সম্পাদক ছানোয়ার হোসেনসহ স্থানীয় শিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এম এ মালেক/আরএইচ/জেআইএম